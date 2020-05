Por Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente

Feliz día del niño! Esta es mi primera publicación de mi columna, después de varios

meses, en que la enfermedad no me dejaba, hacer gran cosa, todavía estoy convaleciente,

porque lo más fácil para cualquier enfermedad es entrar, pero para salir sale muy despacito.

Pero Gracias a Dios, ahí la llevamos y ya podemos hacer algo.

Pues bien, escogí este tema del día del niño para hacer un homenaje a los niños y a

todos los que tengamos los años que tengamos en ocasiones nos comportamos como tales, lo

digo por mí que lo acabo de vivir con esta enfermedad, donde como cualquier niño dependes

de algún adulto, para muchas cosas que sin su ayuda no pudieras hacerlo solo, pero también

como niño te das cuenta de lo que haces y pretendes que tú seas el centro del mundo y que

todo mundo gire alrededor de ti, que bailen al son que les tocas.

Esto me hace pensar sin querer por que no era mi idea entrar en estos temas en la

persona que está al mando del ejecutivo de la unión, que pretende que todos los juguetes

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos) sean de él y no quiere

compartirlos, como un niño malcriado que pretende todo para él y que también quiere lo que

otros niños tienen.

Pero como decía antes, se das cuenta de lo que hace y pretende ser el centro del

mundo y que todo mundo gire alrededor de él, que bailen al son que le toca.

Solo que en este caso, ese actuar como niño chiflado, es solo una careta, pues su

intención es llevar a nuestra Patria, por un camino diferente que lleva al socialismo y que han

pretendido llevar otros Presidentes como Lázaro Cárdenas del Río y Luis Echeverría Álvarez,

pero ninguno de éstos logró su intento y éste actual, está empeñado en lograrlo, sí es que la

Sociedad Civil así lo permite, lo cual espero que no y que no permitamos que nos divida cada

vez más, por el contrario debemos unirnos, solamente así podemos evitar que AMLO, logre su

propósito de instaurar en México la Ideología de Género.

Con estas ideas los dejo por hoy y próximamente nos estaremos leyendo y no olviden

¡Quedémonos en casa! …Aquí estamos!

Alvarezfj.2@gmail.com