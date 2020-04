Ante los “dimes y diretes” que todos los días

protagonizan funcionarios, empresarios y

políticos por los temas que deben ser de interés

nacional, hay algunas voces que piden con

claridad evitar la polarización que poco ayuda al

país a solucionar sus problemas.

Esta vez coinciden el líder del Senado Ricardo

Monreal y el ex presidente de la Cámara de

Diputados Porfirio Muñoz Ledo, ambos que ya en

varias ocasiones “le han enmendado la plana” al

Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre

todo cuando las acciones que se pretenden son

violatorias a la ley.

Hoy coinciden Monreal y Porfirio en el rechazo

tajante a la reducción a los salarios de los

funcionarios de la administración federal que

propone el Presidente, para obtener mayores

recursos a fin de combatir la epidemia de

coronavirus.

El propósito de reducir salarios y retirar el

aguinaldo a los servidores públicos choca con

lo que contempla la ley, pero además crearía

una situación de malestar generalizado, razón

por la que el senador y el diputado federal

dijeron “No a la reducción de salarios, ni a la

supresión de los aguinaldos”.

Los legisladores asumen que son tiempos de

unidad, generosidad y sensatez, y que deben

cesar las descalificaciones entre autoridades,

empresarios y políticos que hoy polarizan al

país, porque solo en unidad se encontraran las

soluciones a los problemas de México.

Ojala que no sea un grito en el desierto

porque lo que menos necesitan los mexicanos

es estar divididos cuando se enfrentan crisis de

salud, economía y seguridad, por mencionar

algunas.

En otro orden dicen que todos los males

tienen sus cosas buenas y con el coronavirus no

podría ser la excepción, porque aunque es una

enfermedad que ha convulsionado al mundo

está obligando a mejores prácticas a los seres

humanos.

Hoy se valora más un abrazo de un familiar

lejano, y no forman parte importante de la lista

de pendientes vestirse a la moda o lujos

estéticos, pues es más importante convivir con

la familia –aunque sea obligados por las

medidas adoptadas—que andar en reuniones

multitudinarias y con mayores riesgos para la

salud.

Algunos disfrutaran el encierro, y otros

aprenderán a apreciar muchas cosas que antes

no valoraban.

bladijoch@hotmail.com