No cabe ninguna duda de que los tiempos cambian; la evolución social y del

mismo gobierno presentan nuevos retos a los que debemos enfrentarnos, queramos o no.

Solo para dar una idea, le comento del divorcio muy acentuado entre el gobierno

y… empresarios; las víctimas de delitos; el desempleo y despidos; la reducción de

salarios a manera de donación forzada; la carencia constante de medicamentos y la

suspensión de tratamientos médicos; la falta de apoyo a personal de salud por la

pandemia; el apoyo al campo, la pesca, la producción, etc., etc.

Nos llevaríamos mucho espacio solo comentar cada tema señalado, además sería

repetitivo, enojoso y hasta tedioso lo que estamos viviendo en este ¿nuestro? México.

De plano declino la idea de escribir sobre esos males que tanto lastiman a la sociedad

mexicana de hoy.

Dedico este espacio a una nueva experiencia que viviremos este 30 de abril del

2020: El Día del Niño. Y la nueva experiencia no por una determinación de cierto mal o

buen gobernante, sino por la amenaza de la salud pública, la pandemia del COVID-19

Históricamente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y

como consecuencia del sufrimiento de la población -incluye menores de edad- por los

estragos de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), determinó en 1925, la celebración del

Día Internacional del Niño en Ginebra, sede de la Conferencia Mundial sobre Bienestar

Infantil.

Por diferentes razones cada país celebra una fecha, incluso la propia ONU lo

celebra el 20 de noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del Niño.

En México la fecha oficial se instauró el 30 de abril de 1924, siendo presidente de

la República, don Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública, el Maestro José

Vasconcelos.

Se lee en algunos historiadores, que el Tantoyuca, Veracruz, desde el 8 de mayo

de 1916 se había instaurado un día especial para los niños e incluso así lo registran los

antecedentes encontrados en la capital de Tamaulipas en acta de una notaría pública.

Es una tradición que en todas las escuelas públicas de la educación básica del

país, los niños viven un día diferente. No es extraño que los profesores caractericen un

personaje, organicen festivales o salidas de esparcimiento, sin faltar las golosinas y

comida que guste a los infantes.

Al final de los años 50s, 60s y hasta mediados de los 70s, era característico que

los niños de preescolar y primaria fueran el 30 de abril con su vaso, plato y una cuchara,

porque organizadas por los maestros, las madres donaban comidas y postres para los

niños; algunos directivos donaban funciones de circo o de cine gratis.

En la CDMX el Escuadrón de Motociclistas, acudía a las escuelas con patio

grande para exhibir sus acrobacias, como en las películas mexicanas que protagonizó

Pedro Infante con el Cuerpo de Motociclistas de Tránsito.

En Tamaulipas y otros estados, en este siglo XXI, la delincuencia organizada ha

montado sendos festivales, hasta en instalaciones del propio gobierno, con artistas en

vivo y obsequio de juguetes y golosinas para todos los niños… y llenaron estadios de

futbol de 1ª y 2ª división con niños y mamás.

Este Día del Niño es diferente.

E insisto no es por determinación de nadie en particular. La pandemia del COVIT19 y el temor del contagio nos tienen enclaustrados en casa desde el 16 de marzo

pasado, por lo que las pantallas de computadora, las imágenes de la televisión y las

bocinas de la radio, intentarán festejar a los niños.

Esta vez no habrá empresas o comercios de ninguna naturaleza que ofrezca sus

festivales, sus piñatas, su entrega de despensas o piñatas.

La música infantil apenas se escuchará por la radio o la televisión, pero de plano

cada niño escuchará lo que su universo pandémico le permita.

Ojalá todos los niños tengan papás como los de Daniela, Alejandra, Ana, Regina,

Rebeca, Roberto, Mario y tantos infantes que, aún en el confinamiento de su hogar, les

festejarán con disfraces, juegos, música y con el dispendio que sus recursos familiares

les permitan… pero sin amigos… solos… confinados por la Pandemia.

Feliz nuevo Día del Niño 2020.