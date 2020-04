Ciudad de México. 27 abril 2020. A pesar de que ya se había recuperado del COVID-19 la actriz colombiana Danna García dio positivo nuevamente luego de 35 días del primer contagio.

Pero lo que ya de por sí es preocupante se suma a la intolerancia y el acoso por parte de sus vecinos y así lo denunció en redes.

La protagonista de la telenovela “Pasión de Gavilanes” ha puesto al tanto a sus seguidores de su estado de salud y fue a través de Twitter que dio a conocer cómo sus vecinos no le permiten usar el ascensor de su edificio por miedo a contagio a pesar de su condición y de vivir en el quinto piso del mismo.

La actriz además lamenta el tener que estar distanciada de su hijo por esta situación y comentó que está a la espera del resultado de una segunda prueba de COVID-19.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.

— Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020