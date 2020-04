Lo que México tenía en cuenta según la definición de la OMS, que los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde un simple resfriado hasta una neumonía típica como la del SARS, cuyo brote se originó también en China, más o menos en la provincia de Cantón en el año 2002. A pesar de que este nuevo brote se ha originado en Wuhan, la capital de esta provincia, ha sido por un nuevo coronavirus que se sospecha que este “mutó” y se ha transmitido a seres humanos por el contacto con animales salvajes. Expertos arrojan teorías que este coronavirus pudo haberse producido a través de tejones, roedores de bambú, murciélagos e incluso serpientes, estos casos se dan por el simple hecho de la crianza de estos animales salvajes para la venta “ilegal” y “consumo de su carne exótica” en todo tipo de mercaderes.

En opinión de algunos especialistas, el primer caso de esta enfermedad se produjo el 8 de diciembre del 2019, en casi un mes las autoridades chinas “El Gobierno de Wuhan” no actuaron con rapidez a pesar de que muchas personas denunciaron este hecho. Y el mercado donde brotó este virus se tardó en cerrar más de 20 días después de los primeros contagios y las reacciones son más que comprensibles por el recuerdo de la epidemia del SARS en el 2002, y la manera tan opaca y bastante desastrosa que se generó esa crisis en sus etapas iniciales y finales. Se ha elogiado a los científicos chinos por parte de las prensas extranjeras por su rapidez con la que están actuando, sin mencionar que esto es muy típico del juego político interno de China, por las primeras denuncias sobre la cuestión local del asunto y sobre todo después de su viralización hasta las críticas.

El Gobierno Central presentó como garante del orden y la seguridad, decidió enviar a algunos de los más destacados expertos en este tipo de crisis. Como, por ejemplo, tenemos al doctor Zhong Nanshan, quien es Epidemiólogo y Neumólogo mejor considerado un “Héroe” por su destacada acción inmediata en la epidemia del SARS y en otras crisis de este tipo. A pesar del llamado de atención del público chino en esos momentos, es del carácter drástico de las medidas que acciona el Gobierno Chino, con varias ciudades en diferentes niveles de cuarentena y con la mayoría de la gente a favor de este tipo de medidas implementadas, y la gente “quejándose” del porqué no se hubiesen aplicado antes. Esta especie de crónica de la pandemia ha sido posible gracias a la aportación introductoria de Ricardo Andrés Crespo Acosta, estudiante de la Licenciatura en Sociología de la UAT.

ENRIQUE Alberto Hernández Carrizales, también alumno de la carrera que se imparte en la UAM de Ciencias, Educación y Humanidades, nos comparte otro ejercicio cotidiano de seguimiento de la enfermedad. Reporte: Dia 1 (Semana 1) Fecha: 30/03/2020: Este día comenzó como siempre, me desperté, bajé a almorzar con mi familia antes de que se fueran a trabajar mis padres como siempre hablando sobre la situación de la pandemia y de que hay que comprar mandado o suministros por si dada la situación cierran las tiendas o esta vez decidan que nadie salga de casa; después del almuerzo mis padres se fueron al trabajo no sin antes decirme que me cuidara y que no me acercara tanto a las personas y cosas de ese estilo al igual que a mis hermanos; después de que ellos se fueron seguí viendo un poco las noticias y vi que muchas personas siguen saliendo a pesar de la situación y de los reportes de casos sobre la pandemia aun así en algunos casos es comprensible pero en otros no, de todos modos seguía viendo las noticias mientras veía como es que esto cada vez va dejando más víctimas por la pandemia además de que la sociedad o ciertas personas que conozco no aguantaban más la cuarentena y simplemente querían salir ya que se sienten muy desesperados.

Reporte: Dia 2 Fecha: 31/03/20: Este día en particular fui a una tienda de abarrotes cerca de mi casa para llevarme la sorpresa de que ya no tenía casi nada de productos ya que unos días antes veía que muchas personas estaban comprando más de lo normal ósea creo que se pasaron un poco ya que dejaron sin muchos suministros a la tienda y no la han venido a surtir y con lo paranoia provocando que otras personas no tengan probabilidad de comprar cosas para sus familias; lo mismo pasó con las tiendas grandes muchas personas empezaron a hacer compras de emergencia por lo cual hacen que la tienda se quede sin recursos y con la situación como está los surtidores o las grandes empresas están en paro ya que muchos lugares están cerrados o prohibiendo el paso a los que vienen de fuera para reabastecer las tiendas con los productos pero otro problema en que la sociedad o más bien el mundo se encuentra es su propia economía ya que cuando esto comenzó y empezaron a hacer un paro de producción.

Reporte: Dia 3 Fecha: 01/04/2020: En el día de hoy pude ver en las noticias de cómo es que han implementado unos puntos o puestos de atención y para aislamiento voluntario en varias zonas así como también que siguen insistiendo en que se queden en casa ya que al no hacerlo están provocando que México vaya teniendo de manera muy rápido más infectados y que pueden provocar un mayor problema y además de que al parecer las suspensión de clases se expandió hasta creo que el 30 de abril si es que en ese periodo lo vuelven a cambiar con lo que con esto tratan de prevenir más casos y para así de tratar de mantenerla controlada ya que si esto se sale de control más puede provocar más daños no solo a la sociedad sino que también a la economía y a diferentes factores que pueden hacer que todo esto vaya mucho más mal además de que también vi en las redes sociales donde hay personas que a pesar de saber que están en cuarentena y que no deben de salir a lugares turísticos hay muchas personas que no hacen caso a este llamado y van a lugares donde no es recomendado andar ya que por no hacer caso al aviso del gobierno también por eso se propaga más rápido la enfermedad además de que también escuchaba que muchos culpan al gobierno de las muertes de las personas a mano de esta enfermedad cosa que creo que está erróneo ya que el gobierno trata de hacer lo posible para que esto no se sigua propagando.

Reporte: Dia 4 Fecha: 02/04/2020: En este día vi en una nota que subieron en las redes sociales donde decía que en Tamaulipas los casos por el virus acaban de aumentar a 20 confirmados por lo cual es algo que me llamó la atención ya que si bien el virus puede que apenas se esté esparciendo todos podemos contraerlo ya que como pudimos ver cómo es de rápido para expandirse; también supe sobre una noticia que si bien quizás no sea muy relevante pero que sí que puede tener un gran impacto en la sociedad es que dejarían de enviar cervezas a Victoria y muchos hicieron sus compras de emergencia por estas bebidas las cuales en cuestiones de horas ya quedaban muy pocas en grandes tiendas comerciales; no quiero ni imaginarme como es que después las estarán revendiendo o como es que actuaran cuando esta bebida se termine por completo como se comporte las personas quizás no tenga un gran efecto.

Reporte: Dia 5 Fecha: 03/04/2020: En estos días que han pasado he visto que muchas personas se están aprovechándose de este tipo de situación para saquear tiendas comerciales vi un video donde estaban robándose cosas de una sucursal Elektra mientras que estaba cerrada ellos rompieron la entrada para poder sacar las cosas de ahí; esto sucedió en Ciudad México, de principio no pensé que las personas estuvieran haciendo esto y al final al parecer si lo están haciendo aprovechándose de la situación para hacer ese tipo de cosas. En Tamaulipas al parecer había de principio solo 5 personas infectadas ahora hay 20 esto deja más en claro lo fácil que es contagiarse de este virus el cual es muy fácil de contraeré todo esto es lo que a estado pasando en estos días de cuarentena muchas personas aprovechan esta situación para hacer cosas muy bajas; algunas tiendas que fueron clausuradas por subir los precios de algunos productos cosa que no estaban establecidas y pues obvio que se aprovechan de esta situación para ganar más dinero pero sin embargo son clausurados de forma inmediata si descubren que estás haciendo esto; muchas veces la ignorancia de las personas es lo que lleva a este tipo de conflictos ya que no suelen tener o saber qué es lo que tiene que hacer para este tipo de situaciones. Quizás entraron en pánico y actúan de esta forma otras quizá se les hace más fácil actuar de una forma incorrecta ya que en estos casos no es un motivo por el cual se justifique lo que están haciendo estas personas ya que esto no es una forma de actuar mucho menos en la situación a la que nos estamos enfrentado.

Reporte: Dia 6 Fecha: 04/04/2020. En este día descubrí que después de todo aquí en Victoria no habrá ley seca además de que ya muchos comerciantes se están viendo afectados por la falta de productos y abastecimiento además de que en muchas tiendas están cerrando y otros se niegan a hacerlo ya que de su trabajo sacan de su dinero para poder mantenerse además de que con esto sacan para comer pero bueno se niegan acerrar ya que muchos no tienen casa propia y tienen que pagar renta y los que cobran renta no pueden dejar de cobrar ya que ellos también tiene que reportar sus ingresos además de que todos estos factores son problemas que provocan que todo esto se salga de control además de que dañan a todos los ciudadanos además de que otro problema que es que no hay o en ciertos puntos de la ciudad, el agua no llega a las casas y si les llega es por breves periodos toda sucia; es otro problema ya que con la enfermedad hay que estar siempre lavándose las manos pero con este problema del agua no se puede hacer además de que también vi en las noticias que aquí no se recoge la basura dejando varias áreas sucias y provocando que esto cause más problemas de higiene e incluso provocando más problemas en la sociedad.

Reporte: Dia 7 Fecha: 05/04/2020: En este día solo he escuchado que las personas mayores no deben de acudir a lugares muy llenos además de que tampoco deben de salir de sus casa ya que son de los principales que se pueden infectar y con mayor riesgo de que esta enfermedad los dañe o incluso provocar la muerte por eso son el grupo más vulnerable ante esta situación que provoca grandes estragos; lo mejor es cuidar de los adultos mayores y tratar de ayudarles en todo lo que necesiten para que no se arriesguen a salir de sus casas para así prevenir un accidente mayor. Supongamos que uno va al mercado y consigue comprar todo manteniendo la distancia recomendada de dos metros.

Reporte del día 1 (de la semana 2) Fecha: 06/04/2020: Aunque la mayoría de los casos originalmente se concentraron en la ciudad china de Wuhan, el virus salió del país y se ha propagado por 209 países, incluido España. En concreto, el virus continúa exponencialmente con su expansión fuera de China, con focos importantes en Italia, Estados Unidos, España y Alemania según lo que decían las noticias las cuales afirman que esto será un fuerte golpe para todos además de que la OCDE advirtió a primeros de marzo que la economía mundial crecerá la mitad si la crisis del coronavirus se alarga y agrava. Prevé que la economía global crezca un 1,5% en 2020 en el peor de los escenarios, frente al 3,2% logrado el año pasado. Además de que los bancos centrales han inyectado más liquidez en el sistema, siendo la Fed la más agresiva. Con tipos negativos o cercanos a cero en la mayoría de los países del G10, las compras de activos a gran escala y las facilidades de financiación son las principales herramientas disponibles de los banqueros centrales. Creemos que los bancos centrales han sido extremadamente eficientes para facilitar liquidez y financiación en el universo de grado de inversión.

Reporte: Día 2 Fecha: 07/04/2020: La presencia del coronavirus COVID-19 en China ha provocado una contracción del 2% en la producción manufacturera del país durante el último mes y ha causado ya una pérdida estimada en 50.000 millones de dólares a la economía mundial revela un estudio divulgado este miércoles por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esto ha sido muy influyente ya que esto ha provocado muchos daños colaterales no solo en china, sino que también en todo el mundo China ha sido el mayor exportador del mundo y una pieza clave de las cadenas de producción global a lo largo de las últimas dos décadas. Es un proveedor fundamental de bienes y componentes de automóviles, teléfonos celulares y equipo médico entre muchos otros productos. La súbita desaceleración de la actividad económica china debida a las medidas implementadas para la contención del coronavirus coloca su producción en este momento en el nivel más bajo desde 2004, con consecuencias mundiales que han llevado a los bancos centrales de varios países industrializados a bajar sus tasas de interés en días recientes para afrontar el embate, estimular la economía y contrarrestar el pánico en los mercados financieros, que registran una caída continua en este periodo.

Reporte: Dia 3 Fecha: 08/04/2020: Desgraciadamente las certezas son pocas porque se trata de un virus nuevo en realidad una variable de un grupo bien conocido, los coronavirus. En todo caso sabemos que su difusión es muy grande, que existe un porcentaje elevado de los infectados que no muestran síntomas, o muy pocos, y que los efectos graves y la letalidad se focalizan en las personas con más edad y con pluripatología es decir, como casi todos los virus, mientras que los niños o no padecen enfermedad clínica o se contagian muy poco (no hay estudios contundentes sobre el tema), aunque no está notificado ningún caso de muerte por debajo de diez años. Por otro lado, tiene un periodo de incubación que puede prolongarse hasta 14 días, aunque se han notificado algunos casos en que este ha sido más prolongado. Esto eran opiniones que se decían antes de que todo esto se complicara y que todo se esparciera por todo el mundo.

Reporte: Día 4 Fecha:09/04/2020: No se conoce si la pandemia desaparecerá totalmente después de alcanzar su máxima expansión, o se quedará como una epidemia estacional o incluso como una enfermedad endémica. Y si bien existe la idea de que, como sucede con la mayoría de los virus respiratorios, la transmisión y la enfermedad tenderán a desaparecer cuando se eleven las temperaturas, lo que se corresponde con su escasa incidencia hasta el presente en el hemisferio sur, no podemos garantizar que sucederá así. Tampoco está clara cuál es la mejor estrategia para parar su transmisión, ya que se han ensayado dos modelos poblacionales: el de China, aislando rigurosamente a grandes grupos de población, y el de Corea, que ha ido a identificar todos los casos mediante la realización de test, focalizándose el aislamiento sobre los positivos y sus contactos.

Reporte: Día 5 Fecha: 10/04/2020: Según el informe de noticias nos decían que el turismo es en la actualidad uno de los sectores más afectados y la OMT ha revisado su previsión de 2020 para las llegadas internacionales y los ingresos por turismo internacional, aunque hace hincapié en que es probable que haya que revisar esas predicciones. En el contexto de las restricciones a los viajes que se están introduciendo, la OMT subraya la importancia del diálogo y la cooperación internacional y destaca que el desafío del COVID-19 representa también una oportunidad para mostrar cómo la solidaridad puede ir más allá de las fronteras. Además de que desde los días 23 y 29 de marzo del presente año se notó una gran caída por parte del turismo además de que los aeropuertos también sufren de esta pandemia ya que los vuelos cada vez eran menos y con menos asientos reservados para viajar. Estos son inconvenientes que también son dañados por esta pandemia que está ocurriendo esto es un gran problema ya que muchos lugares turísticos que de ahí sacan sus ingresos de las personas que visitan los lugares, pero con este problema lo más probable es que no puedan sacar mucho o quizás no saquen nada ante esta situación que está dañando a todos; son daños colaterales que está dejando esta pandemia y que no sabemos qué otros problemas pueda causar si sigue avanzando al paso que va.

Reporte: Dia 6 Fecha:11/04/2020: Otro de los problemas que podemos ver o que quizás ya vimos es que tampoco está clara cuál es la mejor estrategia para parar su transmisión, ya que se han ensayado dos modelos poblacionales: el de China, aislando rigurosamente a grandes grupos de población, y el de Corea, que ha ido a identificar todos los casos mediante la realización de prueba generalizados, focalizándose el aislamiento sobre los positivos y sus contactos. En todo caso, es evidente que reducir los contactos de las personas infectadas y de todas las personas es una manera eficaz de cortar la cadena de transmisión y, por lo tanto, ambas estrategias son útiles y deben de valorarse de acuerdo con la situación concreta de cada país; obviamente, cuanto antes se pongan en marcha, antes se lograra la contención. De todas maneras, y como el periodo de incubación es de alrededor de 14 días, cualquier actuación de este tipo no es de esperar. Conviene ser conscientes de que la magnitud de la enfermedad ha sido magnificada por los medios de comunicación por el sencillo método de retransmitir las muertes y los nuevos casos casi de uno en uno, con lo que el impacto parece mucho mayor y se ha favorecido cierto pánico entre una parte de la población, pero que ha presionado de manera significativa a los centros sanitarios.

Reporte: Dia 7 Fecha: 12/04/2020: Porque esta es otra parte, quizás la más relevante, de los problemas que enfrentamos la capacidad del sistema sanitario público para responder de una manera eficaz y de garantizar una asistencia sanitaria de calidad. Y aquí sí que se están observando diferencias entre autonomías, porque, aunque la sanidad pública fue sometida a un proceso de recortes, deterioro y privatización casi generalizada, este proceso no tuvo el mismo impacto en todas las comunidades. Y Madrid es un ejemplo relevante de esta agresión, porque se disminuyó el presupuesto, el número de trabajadores del sistema sanitario y se cerraron muchas camas; es decir, se mermó de una manera significativa y poco responsable la capacidad de respuesta del sistema sanitario público. Es probable que ello haya influido en la especial incidencia del virus en la región, y en los problemas de saturación de los centros que se están viviendo estos días. No menos relevante es el problema de las residencias privadas, con un deficiente control de las administraciones públicas, a pesar de las numerosas denuncias que pueden certificarse en las hemerotecas, y que probablemente han empeorado la situación por tratarse de unas personas de extremo riesgo.

LA DIPUTADA federal por Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez; hizo entrega de material preventivo y apoyos alimentarios a recolectores de basura. “Hay personas quienes se ven en la necesidad de salir a laborar a pesar de la emergencia sanitaria, puesto que en muchos casos son el único sustento económico de sus hogares”, expresó la Legisladora Federal. Explicó que seguirá recorriendo las calles de Matamoros para continuar apoyando a las personas necesitadas, pues sabe que éstas se encuentran muy preocupadas por la situación financiera que atraviesan en sus empleos. Cubrebocas, guantes, gel antibacterial; así como alimentos de la canasta básica; fueron donados a los ciudadanos por la legisladora.

Adriana visitó la Plaza Principal de Matamoros para hacer entrega de apoyos alimentarios y de higiene a los aseadores de calzado que ahí laboran. Ante la emergencia por el Coronavirus, la situación de económica de este gremio se ha visto afectada; razón por la cual decidió apoyar tanto a los boleros de la Plaza Principal como también a los que trabajan en la Plaza Allende de esta Ciudad Fronteriza. “Hay muchas personas que no pueden quedarse en casa porque son el único sustento de su familia, por eso también les traigo estos cubrebocas, guantes y gel antibacterial para que realicen con mayor seguridad su trabajo”. Los insumos fueron entregados gracias a la donación de los 3 meses de sueldo que Adriana Lozano Rodríguez percibe como Diputada Federal. Para finalizar, los presentes agradecieron la presencia de quien en algún momento fuera titular del Servicio de Administración Tributaria en Matamoros.

La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que mantendrá tarifas bajas, aunque los hogares incrementen su consumo de energía eléctrica en esta temporada de contingencia sanitaria. El acuerdo protege a 39 millones de hogares atendidos por la CFE, y ayudará a cuidar su economía en estas circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). La empresa productiva del Estado detalló que en atención al mandato que el presidente de la República y la SHCP emitieron un acuerdo, publicado el día 17 de abril de 2020 en el DOF, que permite que los usuarios domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, permanezcan en estas sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria.

La CFE, a través del Suministrador de Servicios Básicos, aplicará estas medidas y actuará con sensibilidad ante cualquier caso que se presente, garantizando la continuidad del suministro en el país y brindando la atención requerida en cualquier momento a sus usuarios. Ante esto la Diputada por Tamaulipas, Adriana Lozano expresó que este Acuerdo muestra la solidaridad y el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con las familias mexicanas originado por las afectaciones del COVID-19. Este beneficio tendrá como periodo del 30 de marzo del presente hasta siete días después que la autoridad federal competente dé por concluida la emergencia sanitaria.

EL DOCTOR Hugo López-Gatell Ramírez, junto a uno de los mejores equipos de epidemiólogos, ha sabido manejar con pulcritud toda la información generada por el sector Salud acerca de la ya célebre pandemia de COVID 19. Algunos personajes públicos como el presentador de TV Azteca, Javier Alatorre, el gobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles, el mandatario “independiente” de Jalisco, Enrique Alfaro y otros comunicadores y políticos de menor importancia, han tratado de deteriorar la imagen del experto quien se ha crecido a las críticas. Todos los días por la tarde, y a veces en las mañanas, el galeno responde con amabilidad a toda clase de preguntas y, cuando le lanzan algún dardo envenenado, explica que hay personajes que están nerviosos. López-Gatell es un tipo confiable.

Correo: amlogtz@gmail.com